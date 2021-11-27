Стало известно о состоянии пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная»

Состояние 11 пострадавших горноспасателей, которые находятся в стационаре, оценивается как легкой и средней тяжести. Фото: МЧС

Состояние 11 пострадавших горноспасателей, которые находятся в стационаре, оценивается как легкой и средней тяжести. Фото: МЧС

Состояние госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» стабильное, некоторые планируются на выписку на следующей неделе. Об этом рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

По словам врачей, выжившего спасателя по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана. Погибли 52 человека. Известно о 63 пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».