Жертвами коронавируса за сутки стали 70 петербуржцев

Жертвами коронавируса за сутки стали 70 петербуржцев
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 70 случаев.

Об этом стало известно в субботу, 27 ноября. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 26 тыс. жителей Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 271 531 человека, выздоровели 8 237 465 жителей страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 33 946 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.

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