После проверки прокуратуры петербурженка получила отдельную квартиру

Прокуратура Петербурга помогла получить квартиру ветерану Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба надзорного ведомства.

Некоторое время назад в прокуратуру обратилась ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, а также узница фашистских концлагерей.

Выяснилось, что администрация Центрального района города отказала пенсионерке в постановке на жилищный учёт. Заявлялось, что женщина специально ухудшила свои условия жизни, так как передала свою квартиру и жилой дом неким людям.

Когда прокуратура провела проверку, то оказалось, что документы, которые рассматривала администрация, составлены на полную тезку заявительницы, отличались бумаги лишь в месте рождения и регистрации.

Так, права ветерана Великой Отечественной войны были восстановлены. Женщину все-таки поставили на жилищный учет, а вскоре и выдали отдельную квартиру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инвалид, прикованный к кровати после ДТП, получил компенсацию в 150 тысяч рублей.