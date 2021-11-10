Инвалид, прикованный к кровати после ДТП, получил компенсацию в 150 тысяч

Судебные приставы Петербурга помогли инвалиду взыскать с 21-летней студентки компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Ранее пострадавшая петербурженка передвигалась на инвалидном кресле, однако авария, случившаяся по вине молодой девушки, приковала женщину к кровати. Об этом сообщается на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу 10 ноября.

Известно, что авто-леди, приближаясь к перекрестку, не успела затормозить и въехала впередистоящий автомобиль. В машине находилась пассажирка, которая уже была прикована в инвалидной коляске.

Через некоторое время 21-летняя студентка по собственному желанию выплатила пострадавшей 70 тыс. рублей. Однако суд посчитал возможным взыскать с девушки еще 150 тыс. рублей как компенсацию морального вреда.

Необходимая сумма вскоре была переведена пострадавшей стороне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал.