В субботу в Пулково задерживают два самолета

В Пулково задержали два рейса. Фото: пресс-служба ВВСС

В Пулково задержали два рейса. Фото: пресс-служба ВВСС

В субботу, 27 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ижевска и Краснодара. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Ижевска, который обслуживает компания «Ижавиа». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 15:00, однако вылет сдвинули на 15:30.

Далее с опозданием вылетит рейс до Краснодара компании «Азимут». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 20:25, при этом самолет полетит лишь в 21:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан.