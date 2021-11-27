В субботу в Пулково задерживают два самолета

В субботу в Пулково задерживают два самолета
В Пулково задержали два рейса. Фото: пресс-служба ВВСС

В субботу, 27 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ижевска и Краснодара. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Ижевска, который обслуживает компания «Ижавиа». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 15:00, однако вылет сдвинули на 15:30.

Далее с опозданием вылетит рейс до Краснодара компании «Азимут». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 20:25, при этом самолет полетит лишь в 21:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан.

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