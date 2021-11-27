В субботу в Пулково задерживают два самолета

В субботу, 27 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ижевска и Краснодара. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым вылетом задерживается рейс до Ижевска, который обслуживает компания «Ижавиа». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 15:00, однако вылет сдвинули на 15:30.
Далее с опозданием вылетит рейс до Краснодара компании «Азимут». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 20:25, при этом самолет полетит лишь в 21:15.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пассажирка родила на борту самолета, летевшего из Петербурга в Узбекистан.