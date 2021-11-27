Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре сегодня

Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре сегодня
В Петербурге сегодня может подняться сильный ветер Фото: pexels.com

Выходной день в Петербурге будет омрачен ненастной погодой.

Так, в городе на Неве, в субботу, 27 ноября, прогнозируется ветреная погода. О том, что в Северной столице будет промозгло сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что завтра, в воскресенье, 28 ноября, петербуржцев также предупредили о плохой погоде. В городе будет метель и сильный ветер. Кроме этого, в Петербурге прогнозируется снег, однако он будет умеренным. Спасатели обратились к автомобилистам. Их попросили быть осторожнее, так как на дорогах будет сложная обстановка.

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