Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре сегодня

Выходной день в Петербурге будет омрачен ненастной погодой.

Так, в городе на Неве, в субботу, 27 ноября, прогнозируется ветреная погода. О том, что в Северной столице будет промозгло сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что завтра, в воскресенье, 28 ноября, петербуржцев также предупредили о плохой погоде. В городе будет метель и сильный ветер. Кроме этого, в Петербурге прогнозируется снег, однако он будет умеренным. Спасатели обратились к автомобилистам. Их попросили быть осторожнее, так как на дорогах будет сложная обстановка.