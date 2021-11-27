11 голов: «Зенит» одержал рекордную победу в истории молодежной лиги

В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют против «Сочи» 3 декабря. Фото: Pixabay

В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют против «Сочи» 3 декабря. Фото: Pixabay

«Зенит»-м после 17 туров занял 3-е место в турнирной таблице.

Молодёжная футбольная команда «Зенита» в Петербурге обыграла ровесников из «Мастер-Сатурна» в Молодёжной лиге. Игра закончилась со счётом 11:1.

На 7-й минуте встречи за фол в штрафной был удалён голкипер «Мастер-Сатурна», петербуржцы забили в пенальти. Затем в первом тайме местная команда закатила в ворота ещё четыре мяча.

Такая победа является рекордной для Молодёжной лиги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский ФК «Зенит» на выезде сыграл вничью со шведским «Мальме», обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. Счет открыл Сорен Риекс на 28-й минуте. Сине-бело-голубые долго не могли отыграться. На 52-й минуте в ворота шведской команды был назначен пенальти, но мяч Артема Дзюбы отразил вратарь «Мальме».