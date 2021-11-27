В субботу вечером в Петербурге 4-балльные пробки

На часах 18:30, в некоторых районах Петербурга есть заторы. Загруженность на городских магистралях , 27 ноября, выросла до четырёх баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 4 балла, при этом к 19:00 ситуация изменится, пробки станут уже трехбалльными.

Красным отмечены участки на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на Садовой улице, на Владимирском проспекте, на набережной Лебяжьей канавки, на набережной Кутузова, на Троицком мосту, на набережной реки Фонтанки, на 2-й Красноармейской улице, на Московском проспекте, на проспекте Добролюбова, на Большом проспекте П. С., на Песочной набережной, на Тучковом мосту, на набережной Макарова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам нужно будет заранее бронировать места на катке рождественской ярмарки.