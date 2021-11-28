Университет имени Хопкинса: на 28 ноября в мире от коронавируса скончалось 5 млн человек

На 28 ноября в мире от коронавируса скончалось 5 млн человек. Фото: pexels.com

На 28 ноября в мире от коронавируса скончалось 5 млн человек. Фото: pexels.com

По данным университета имени Джонса Хопкинса, на утро 28 ноября 2021 года от коронавирусной инфекции в мире скончалось 5 194 398 человек.

Исследователи университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе обновили статистику смертности и заболеваний COVID-19 на 28 ноября. По вновь поступившей информации официально зарегистрирован коронавирус был у 261 026 727 человека в мире.

По данным американских исследователей, в России коронавирусом заболело 9 370 694 человек, скончалось от болезни 266 337 граждан. На первом месте по смертности находится США: на сегодняшний день от инфекции там скончалось 776 517 человек, а заболело 48 201 840 человек.

На последнем месте по количеству умерших располагается Иран. На момент 28 ноября от болезни в стране скончалось 129 549 человек, а официально зарегистрирована болезнь была у 6 105 101 человек.

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