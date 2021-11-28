В Ленобласти ожидается похолодание до 17 градусов мороза

В Ленобласти ожидается похолодание до 17 градусов мороза
В Ленобласти будет метель. Фото: pixabay.com 

На трассах прогнозируется сложная обстановка, водителям стоит быть внимательнее.

В воскресенье, 28 ноября, в 47-м регионе ожидается ненастье. По области будет снег, метель, а также сильный ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ленобласти со ссылкой на синоптиков.

С понедельника в регионе начнет снижаться температура. До — 5…-10 градусов, а местами и — 13… -17 градусов.

Во вторник, 30 ноября, будет лепить мокрый снег, это осложнит обстановку на дорогах.

В связи со сложившейся ситуацией на магистралях области становится опасно.

Из-за сложившейся метеорологической обстановки повышается опасность аварийных ситуаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о метели и сильном ветре в воскресенье.

ленобласть метель сложная обстановка на дорогах снег


 

Новости партнеров
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ожидается похолодание до 17 градусов мороза
На Большеохтинском проспекте горела кухня в ночь на 28 ноября
За сутки в Петербурге вакцина от коронавируса была введена почти 34 тысячи раз
Правительство России утвердило правила определения границы бедности
На набережной реки Фонтанки утром горел подвал
Александр Градский скончался в 72 года от инфаркта головного мозга
Ученые считают бананы самыми радиоактивными фруктами
Newsis: власти Южной Кореи могут обязать непривитых оплачивать лечение от ...