В Ленобласти поймали мужчину, обстрелявшего забор и душевую соседа из ружья и пистолета

В Ленобласти поймали мужчину, обстрелявшего забор и душевую соседа из ружья и пистолета
Мужчина стрелял из ружья и травматического пистолета. Фото: pixabay.com

32-летний мужчина стрелял воздух, но повредил забор и душевую кабину заявителя.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что стрелок задержан.

26 ноября в полицию Выборгского района Ленинградской области сообщили, что в забор 60-летнего мужчины стреляли из ружья.

Оперативки установили, что вечером 32-летний гражданин вышел на улицу из съемного дома. В руках он держал охотничье гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Мужчина несколько раз выстрелил воздух, однако повредил забор, стену и душевую кабину заявителя.

Стрелка задержали, доставили в отдел полиции. Также в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге такси и иномарка устроили гонку со стрельбой.

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