В Ленобласти обещают метель и морозы до -17 градусов в понедельник

В Ленобласти обещают метель и морозы до -17 градусов в понедельник
В Ленобласти будет морозно в начале недели. Фото: pixabay.com 

В понедельник в Ленинградской области прогнозисты погоды обещают облачный день. При этом, в некоторых местах пойдет несильный снег.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

29 ноября в области все же будут прояснения. Слабо задует северо-восточный ветер. В течение дня градусники покажут -5…-10 градусов. Однако кое-где температура опустится до -13…-17 градусов. В некоторых районах возможно будет идти сильный снег и начнется метель. При этом возможен и порывистый ветер.

Добавим, что автомобилистам и пешеходам стоит быть осторожнее. На дорогах сложная ситуация.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Роман Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой

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