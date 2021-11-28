В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 68 человек

В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 68 человек
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 68 случаев.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 ноября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 778 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 26 069 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 272 755 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

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