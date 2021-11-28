В Петербурге COVID заразились еще 2 072 человека

В Петербурге COVID заразились еще 2 072 человека
В регионе заболело более 2 тыс. человек. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 072 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 086 человек. Третье место у Подмосковья — 2 046 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 386 человек. За сутки в 47-м регионе скончались десять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что названы необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса.

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