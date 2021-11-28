Из Пулково задержали два рейса в воскресенье

В воскресенье, 28 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Минеральных Вод и до Хельсинки. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым вылетом задерживается рейс до Минеральных Вод, который обслуживает компания «Победа». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:20, однако вылет сдвинули на 14:55.
Далее с опозданием вылетит рейс до Хельсинки компании «Finnair». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:35, при этом самолет полетит лишь в 19:20.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о метели и сильном ветре в воскресенье.