Из Пулково задержали два рейса в воскресенье

Из Пулково задержали два рейса в воскресенье
В Пулково задерживают два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В воскресенье, 28 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Минеральных Вод и до Хельсинки. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Минеральных Вод, который обслуживает компания «Победа». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:20, однако вылет сдвинули на 14:55.

Далее с опозданием вылетит рейс до Хельсинки компании «Finnair». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:35, при этом самолет полетит лишь в 19:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о метели и сильном ветре в воскресенье.

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