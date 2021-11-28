Стали известны время и место прощания с Александром Градским

Стали известны время и место прощания с Александром Градским
Александр Градский. Фото: Instagram "aborgradsky"

Прощание с певцом и композитором Александром Градским состоится 1 декабря в Москве в театре «Градский Холл».

Как сообщает «Интерфакс», прощание состоится, предположительно, в 11:00.

Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга.

Градского экстренно доставили в московскую больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Певец пожаловался на плохое самочувствие, еще находясь у себя дома. Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привел перенесенный им в сентябре коронавирус.

Александр Градский в 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 ноября ночью около 2 часов скончался народный артист России Александр Градский.

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