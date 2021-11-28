Стали известны два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать привитым

Названы два основных симптома коронавируса, которые недопустимо игнорировать вакцинированным пациентам.
Как сообщает издание Express перечислило два основных симптома ковида, которые ни в коем случае нельзя игнорировать вакцинированным пациентам.
«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — говорится в сообщении.
Кроме того, врачи призвали быть внимательными и к другим признакам заражения, в частности потере вкуса и обоняния.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других вариантов сильной усталостью.