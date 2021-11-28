В Ленобласти еще 386 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 386 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 89 711 случаев ковида. При этом выздоровели 69 813 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2072 случая. На первом Москва — 3086 случаев. На третьем месте Московская область — 2046.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.