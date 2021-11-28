Доктор Мясников рассказал об эффективности трав и грибов в борьбе с коронавирусом

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил американское исследование, в котором говорится об эффективности определенных грибов и комбинаций трав в борьбы против коронавируса.

«Американцы, традиционно с высокомерием адептов высокой доказательной медицины, всегда относились к «народным средствам» с большим недоверием», — написал он в своем Telegram-канале.

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 261 млн 636 тыс. 136 человек.

По данным SCMP на воскресенье, 28 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 202 тыс. 761 человек.

С начала пандемии в России выявлено 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 272 755 летальных исходов, выздоровели 8 268 111 человек.

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