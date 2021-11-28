Психолог рассказал, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно

Психолог рассказал, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
Две трети петербуржцев клонит в сон во время работы. Фото: Pixabay

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как важно проснуться бодрым, ведь от этого зависит эффективность дел и качество принимаемых решений в течение дня.

«Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать лёгкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве», — приводит его слова агентство «Прайм».

Кроме того, психолог рекомендует найти хорошее воспоминание, которое заряжает умиротворением, уверенностью и пробуждает внутреннюю силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бессонницей мучается почти половина населения нашей планеты. Если масштаб проблемы не поддерживает вас в вашей борьбе с расстройством сна, то Gazeta.Spb собрала несколько советов, которые точно помогут уснуть.

бодрость психолог сон


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Психолог рассказал, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
Спасатели потушили пожар в Лужском районе
Ученые спрогнозировали «колоссальную вспышку» коронавируса в Китае при ...
Пожар на 60 «квадратов» потушили в Каменногорске
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Градского
Поклонская показала, как выглядит ее выходное утро в Кабо-Верде
Песков не примет участия в испытании назальной вакцины от COVID-19
На пересечении Героев и Ленинского произошло массовое ДТП