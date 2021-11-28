Психолог рассказал, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно

Две трети петербуржцев клонит в сон во время работы. Фото: Pixabay

Две трети петербуржцев клонит в сон во время работы. Фото: Pixabay

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как важно проснуться бодрым, ведь от этого зависит эффективность дел и качество принимаемых решений в течение дня.

«Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать лёгкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве», — приводит его слова агентство «Прайм».

Кроме того, психолог рекомендует найти хорошее воспоминание, которое заряжает умиротворением, уверенностью и пробуждает внутреннюю силу.

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