Врач рассказала, почему люди все «глубже погружаются» в COVID-19

Главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что пренебрежение к решению вопроса вакцинации еще глубже погружает в COVID-19.

«Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в России выявлено 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 272 755 летальных исходов, выздоровели 8 268 111 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для приезжих в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».