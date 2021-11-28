Врач рассказала, почему люди все «глубже погружаются» в COVID-19

Врач рассказала, почему люди все «глубже погружаются» в COVID-19
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что пренебрежение к решению вопроса вакцинации еще глубже погружает в COVID-19.

«Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в России выявлено 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 272 755 летальных исходов, выздоровели 8 268 111 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для приезжих в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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