В понедельник в Пулково нет задержанных рейсов

В понедельник в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В понедельник, 29 ноября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Ситуация может измениться. На это могут повлиять погодные условия или другие причины.

Накануне в Пулково задержали рейсы. Всего с вылетом опаздывали два самолета. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Минеральных Вод и до Хельсинки. Первым вылетом задержался рейс до Минеральных Вод, который обслуживает компания «Победа». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:20, однако вылет сдвинули на 14:55. Далее с опозданием вылетел рейс до Хельсинки компании «Finnair». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:35.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.

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