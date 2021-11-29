Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -12 и снегопаде 30 ноября

Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -12 и снегопаде 30 ноября
В регионе ожидается снегопад. Фото: pixabay.com

Во второй день рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная погода, местами регион накроет метель.

Во вторник, 30 ноября, ночью и в первой половине дня снег, местами сильный. Во второй половине дня пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток ожидается от -4 до -9 градусов, ночью местами похолодает до -12.

Ветер подует северо-восточный, северный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17. На дорогах сложная обстановка. Водителям стоит соблюдать особую осторожность и скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой жителей европейской России ждет температура около нормы или выше.

ленобласть погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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