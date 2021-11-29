В Приморском районе 2 поликлиники стали участницами программы модернизации амбулаторной помощи

В Санкт-Петербурге лидирующим районом по количеству поликлиник, участвующих в программе модернизации амбулаторной помощи, стал Приморский.

В поликлиниках №102 и №98 Приморского района Петербурга провели масштабную модернизацию. Об этом сообщает комите по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Городской поликлинике №102 на капремонт было выделено 6 миллионов рублей, а еще 16 миллионов рублей медучреждению выделили на покупку необходимого оборудования. В здании отремонтировали коридор второго этажа и кабинет физиотерапии, кроме того, в поликлинике начали работу флюорографическая рентгеновская система (цифровая) и две системы ультразвуковой визуализации, два офтальмологических тонометра. На выделенные деньги были закуплены операционный стол электрогидравлический, стерилизатор сухожаровой и система холтеровского мониторирования.

В поликлинике №98 установили раздвижные входные двери, тактильную плитку и подъемную платформу для маломобильных групп граждан. Были произведены работы по ремонту дневного стационара и замене флюорографического аппарата на современный цифровой с рабочим местом для врача.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы в поликлиники Приморском района Петербурга на закупку оборудования выделили 110 млн рублей.