В Приморском районе на закупку оборудования в поликлиники выделено 110 млн

В Приморском районе Петербурга на закупку оборудования в поликлинические отделения выделили 110 млн рублей в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы.

На поликлинические отделения Приморского района было выделено 110 млн рублей. Благодаря этому в 12 поликлинических отделений можно будет приобрести по 64 единицы оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре Елизаветинская больница получила 300 млн рублей на покупку оборудования.