В Приморском районе на закупку оборудования в поликлиники выделено 110 млн

В Приморском районе на закупку оборудования в поликлиники выделено 110 млн
В Приморском районе на закупку оборудования в поликлиники выделено 110 млн. Фото: Комздрав

В Приморском районе Петербурга на закупку оборудования в поликлинические отделения выделили 110 млн рублей в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы.

На поликлинические отделения Приморского района было выделено 110 млн рублей. Благодаря этому в 12 поликлинических отделений можно будет приобрести по 64 единицы оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

«Пять поликлинических отделений уже получили 50 единиц оборудования. Остальное будет поставлено в конце года», — передают в ведомстве.

Было закуплено 6 систем УЗИ, 1 маммограф, 2 системы рентгеновские диагностические, 2 системы рентгеновские флюорографические, 10 столов операционных гинекологических, 4 стола операционных универсальных, 1 видеогастродуоденоскоп гибкий, 3 установки для дезинфекции эндоскопов, 3 стерилизатора, 16 регистраторов амбулаторных, 1 система эндоскопической визуализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре Елизаветинская больница получила 300 млн рублей на покупку оборудования.

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