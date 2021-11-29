Спасатели полтора часа тушили горящий сарай во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленинградской области в одном из поселков минувшей ночью полыхал сарай. Спасатели боролись с огнем полтора часа.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 29 ноября. Сигнал о ЧП в поселке Лесное поступил дежурному части около 4-х часов, звонок поступил от местных жителей. К месту происшествия оперативно выехали четыре спасателя на одной спецмашине.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, хозяйственная постройка горела на площади 24 квадратных метра.

В 5:27 пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших и причинах появления огня не поступала. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Борьба с огнем продолжалась ровно один час.