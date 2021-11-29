Спасатели час тушили полыхающую кухню в квартире на Парашютной

В Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Борьба с огнем продолжалась ровно один час.
Возгорание случилось в ночь на понедельник, 29 ноября, по адресу: Парашютная улица дом 44 корпус 2. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:18. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.
В 01:18 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших и причинах появления огня не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 4-й линии Васильевского острова в наркологической больнице произошел пожар. В помещении палаты происходило горение постельных принадлежностей на площади 1 кв. метр.