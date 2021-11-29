Спасатели час тушили полыхающую кухню в квартире на Парашютной

Спасатели час тушили полыхающую кухню в квартире на Парашютной
Пожар случился на Парашютной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Борьба с огнем продолжалась ровно один час.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 29 ноября, по адресу: Парашютная улица дом 44 корпус 2. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:18. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

В 01:18 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 4-й линии Васильевского острова в наркологической больнице произошел пожар. В помещении палаты происходило горение постельных принадлежностей на площади 1 кв. метр.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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