На 4-й линии Васильевского острова в наркологической больнице произошел пожар

На 4-й линии Васильевского острова в наркологической больнице произошел пожар
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 27 ноября в Василеостровском районе в Петербурге произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:58 мск. Пожар произошел на 4-ой линии В.О., 23-25 в здании городской наркологической больницы.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в помещении палаты происходило горение постельных принадлежностей на площади 1 кв. метр.

Пожар ликвидировали до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня днем, 26 ноября, в Кировском районе Петербурга в автомобиле удалось потушить пожар до прибытия сотрудников экстренных служб.

Василеостровский район пожар происшествия


 

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