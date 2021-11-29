На Большой Посадской мужчина получил от малознакомого гражданина удар ножом

На Большой Посадской мужчина получил от малознакомого гражданина удар ножом
На Большой Посадской мужчина получил от малознакомого гражданина удар ножом. Фото: "Яндекс.Карты"

В субботу, 27 ноября, ссоры в квартире на улице Большая Посадская переросла в настоящее преступление: мужчина получил удар ножом от малознакомого ему гражданина.

В Петроградском районе Петербурга в травматологическое отделение поликлиники №31 самостоятельно обратился мужчина 1975 года рождения в удовлетворительном состоянии с проникающим ножевым ранением грудной клетки справа. Как стало известно Gazeta.SPB, по заявлению пострадавшего, на него было совершено нападение малознакомым гражданином, который находился у него в гостях на улице Большая Посадская, 10. Пострадавший уточнил, что они вместе распивали спиртные напитки.

В субботу, 27 ноября, был задержан подозреваемый в совершении преступления мужчина 1986 года рождения. В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Вчера, 28 ноября, пострадавший почувствовал себя хуже. Мужчина был доставлен в реанимацию больницы №3 с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, касательным ранением капсулы печени. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пятницу, 26 ноября, в правоохранительные органы поступило сообщение, что неизвестная женщина стоит на улице с ножевым ранением от мужа.

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