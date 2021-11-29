Во Фрунзенском районе пенсионерку муж ранил ножом

Во Фрунзенском районе Петербурга супруг во время внезапной ссоры ударил по телу своей жены, в результате чего женщина оказалась в НИИ Скорой помощи имени Ордженикидзе с проникающим колото-резаным ранением поясничной области слева.

В пятницу, 26 ноября, в правоохранительные органы поступило сообщение, что неизвестная женщина стоит на улице Бухарестская, 31 с ножевым ранением. Как стало известно Gazeta.SPB, пенсионерка пострадала от собственного мужа во время конфликта в квартире.

Все произошло 26 ноября около 18 часов вечера. На улице Турку, 9 корпус 4 мужчина 1961 года во время вспыхнувшей ссоры ударил женщину 1960 года ножом. Правонарушителя задержали «по горячим следам». В больнице также выяснилось, что пострадавшая был в алкогольном опьянении.

В воскресенье, 28 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшие пятницу и субботу дружеские посиделки знакомых в Приморском и Фрунзенском районах закончились трагическим исходом с ножевыми ранениями.