В двух районах Петербурга дружеские посиделки закончились ножевыми ранениями

В пятницу и субботу дружеские посиделки знакомых закончились трагическим исходом с ножевыми ранениями. Пострадали жители Фрунзенского и Приморского районов.

Как стало извеcтно Gazeta.SPB, в ночь с 26 на 27 ноября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на улице Пловдивская, 3 мужчина, находясь в гостях, в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напитков нанес ножом удар в живот хозяину квартиры. В результате пострадавший был госпитализирован в с проникающим колото-резаным ранением живота в тяжёлом состоянии в городскую больницу №26. Правонарушитель был задержан «по горячим следам». В субботу, 27 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Аналогичный случай произошел в Приморском районе на Богатырском проспекте, 5. В квартире также при распитии спиртных напитков мужчина нанес ножом удар в грудь знакомому.

В результате пострадавший с множественными колото-резанными ранениями грудной клетки, колото-резанным слепым проникающим ранением грудной клетки слева, малым гематораксом слева, гематомой переднего средостения в состоянии средней тяжести был госпитализирован в городскую больницу №3. Правонарушитель доставлен в 25 отделение полиции. В отношении него составлен протокол «Мелкое хулиганство». В настоящий момент реашется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга мужчина в ходе ссоры по оплате коммунальных платежей ударил ножом в шею свою бабушку.