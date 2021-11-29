На улице Бабушкина из-за ссоры по оплате КУ петербуржец ударил ножом свою бабушку

Из-за ссоры по оплате КУ петербуржец ударил ножом свою бабушку. Фото: "Яндекс.Карты"

Из-за ссоры по оплате КУ петербуржец ударил ножом свою бабушку. Фото: "Яндекс.Карты"

В Невском районе Петербурга 28-летний мужчина в ходе ссоры по оплате коммунальных платежей ударил ножом в шею свою бабушку.

Все произошло 26 ноября около 16:54. В квартире дома 68 по улице Бабушкина племянник угрожал свой родственнице ножом, после чего осуществил обещанное. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в НИИ Скорой помощи.

По заключению медиков, после нападения у петербурженки диагностировали колото-резанное ранение 2 зоны шеи с проникающим ранением гортани слева.

Племянника 1993 года рождения задержали на месте преступления. Были изъяты нож, халат со следами вещества бурого цвета, кусок ткани со следами вещества бурого цвета.

В субботу 27 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в отношении петербуржского монтажника возбудили уголовное дело за нападение с ножом.