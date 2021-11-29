Эрмитаж хочет вернуть 7 млн рублей с банкрота, обвиненного в краже экспонатов

Эрмитаж хочет вернуть 7 млн рублей с банкрота, обвиненного в краже экспонатов
Эрмитаж утратил десятки экспонатов. Фото: Pixabay

Мужчина якобы украл 75 экспонатов музея на сумму 6,7 миллионов рублей.

Администрация Эрмитаж требует взыскать 6,7 миллиона рублей с Николая Завадского, признанного банкротом. Известно, что мужчина обвинен в краже 75 экспонатов музея. Об этом сегодня, 29 ноября, пишет «Деловой Петербург».

Известно, что пропажу некоторых экспонатов заметили летом 2006 года. Тогда не хватало 226 предметов. В Эрмитаже предположили, что к случившемуся причастна семья умершей хранительницы Ларисы Завадской. Фигурантами уголовного дела стали ее муж и сын.

Завадского тогда приговорили к пяти годам лишения свободы, а также обязали мужчину выплатить 7,388 млн рублей в пользу музея. На данный момент Николай признан банкротом. Непонятно, удастся ли Эрмитажу получить хотя бы часть средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петроградском районе задержан 19-летний не единожды подозреваемый в краже.

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