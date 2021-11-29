Мужчину, ударившего болгаркой горожанина на Рубинштейна, осудили

Сергея Семкина мировой судья судебного участка Центрального района Петербурга признал виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.
Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 ноября.
Мужчину признали виновным по статье «Причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
Установлено, что в прошлом году, 12 апреля, виновный на лестничной клетке в парадной дома №40/11 по Рубинштейна ударил потерпевшего не менее двух раз болгаркой. Последнему был нанесен легкий вред здоровью.
Семкин свою вину не признал. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Кроме этого, виновный должен передать потерпевшему 20 тыс. рублей.
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