Мужчину, ударившего болгаркой горожанина на Рубинштейна, осудили

Сергея Семкина мировой судья судебного участка Центрального района Петербурга признал виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 ноября.

Мужчину признали виновным по статье «Причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Установлено, что в прошлом году, 12 апреля, виновный на лестничной клетке в парадной дома №40/11 по Рубинштейна ударил потерпевшего не менее двух раз болгаркой. Последнему был нанесен легкий вред здоровью.

Семкин свою вину не признал. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Кроме этого, виновный должен передать потерпевшему 20 тыс. рублей.

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