От ковида в Петербурге скончались еще 66 горожан

От ковида в Петербурге скончались еще 66 горожан
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 66 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 784 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 26 135 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 273 964 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что доктор Мясников рассказал об эффективности трав и грибов в борьбе с коронавирусом.

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