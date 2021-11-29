В России зафиксировали более 1,2 тысяч смертей от COVID за сутки

В России зафиксировали более 1,2 тысяч смертей от COVID за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1 209 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, больше всего скончавшихся в Москве — 93, Петербурге — 66, Московской области – 58. Общее число жертв COVID-19 в РФ составило 273 964.

Новую болезнь подхватили еще 33 548 человек. Прирост зафиксирован во всех 85 субъектах РФ. Лидерами по числу новых случаев являются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще 2 181 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

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