«Миссис Санкт-Петербург» рассказала, с чем столкнулась на конкурсе красоты

«Миссис Санкт-Петербург» рассказала, с чем столкнулась на конкурсе красоты
Яна Паль хочет и дальше участвовать в конкурсах красоты. Фото: скриншот Instagram

Конкурс длился три месяца.

«Миссис Санкт-Петербург»-2021 Яна Паль рассказала о том, каково ей было участвовать в конкурсе красоты. Своим опытом она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Женщина отметила, что конкурс длился три месяца. За это время красавицам предстояло продемонстрировать все своим умения и доказать, что они достойны победы. Так, например, они успевали приготовить завтрак за пять минут, ездили на машине и соревновались в спортивных мероприятиях.

Паль заявила, что ей очень помогал супруг, который на время взял на себя обязанности по уходу за детьми. Иначе у красавицы не хватило ни на что времени. Паль уверена, что для победы важно расслабиться и получать удовольствие от всего, что происходит.

В планах девушки – представлять город на соревнованиях «Миссис Россия» и «Миссис Европа».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский конкурс красоты в Анталье выиграла девятилетняя россиянка.

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