Петербург по суточной заболеваемости коронавирусом встал на третье место

За последние сутки коронавирусом заболели 2 181 петербуржец. В результате город на Неве опустился на третье место по заболеваемости COVID-19 в России.
По суточной заболеваемости коронавирусом Петербург опустился на третье место с заболевшими в количестве 2 181 человек, при этом уступив Московской области, где инфекция была зарегистрирована у 2, 2 жителя. Информация об этом поступила с официального сайта «Сопкоронавирус.РФ».
Рейтинг по числу заболевших коронавирусной инфекцией возглавляет Москва. Там болезнь была отмечена у 3,4 тыс. человек. В Московской области 2,2 тысячи заболевших, а в Петербурге на 55 случаев меньше.
Выздоровели в Северной столице 926 пациентов. Лидерами федеральной статистики по числу вылечившихся от коронавируса стали Москва с 3,7 тысячью горожанами, Подмосковье с 1,6 тысячей людей, Челябинская область с 1,4 тысячью и Самарская область, где с болезнью справились 946 жителей.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 396 тысяч человек.