Петербург по суточной заболеваемости коронавирусом встал на третье место

Петербург по суточной заболеваемости коронавирусом встал на третье место
Петербург по суточной заболеваемости коронавирусом встал на третье место. Фото: pexels.com

За последние сутки коронавирусом заболели 2 181 петербуржец. В результате город на Неве опустился на третье место по заболеваемости COVID-19 в России.

По суточной заболеваемости коронавирусом Петербург опустился на третье место с заболевшими в количестве 2 181 человек, при этом уступив Московской области, где инфекция была зарегистрирована у 2, 2 жителя. Информация об этом поступила с официального сайта «Сопкоронавирус.РФ».

Рейтинг по числу заболевших коронавирусной инфекцией возглавляет Москва. Там болезнь была отмечена у 3,4 тыс. человек. В Московской области 2,2 тысячи заболевших, а в Петербурге на 55 случаев меньше.

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