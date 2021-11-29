Мужчина попытался вынести сканер покупок за 77 тысяч из магазина на Уральской

Мужчина попытался вынести сканер покупок за 77 тысяч из магазина на Уральской
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже переносного сканера покупок из гипермаркета в Василеостровском районе Петербурга.

Кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники магазина на Уральской улице 27 ноября около 23:25. Прибывшие правоохранители задержали на месте одного из посетителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по заявлению персонала, мужчина похитил из гипермаркета переносной терминал для самостоятельного сканирования покупок, стоимость которого составляет более 77 тыс. рублей.

Мужчину доставили в отдел полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, выломавшего дверь в гостинице на Московском проспекте. Происходящее увидел по камерам видеонаблюдения администратор, после чего воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

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