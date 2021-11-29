В Ленобласти депутат, посадившего ребенка за руль, оштрафовали на 3 тыс. рублей

Кажется, чиновница своей вины не чувствует.

В Ленинградской области оштрафовали депутата городского совета Гатчинского район региона Светлану Малашкову, которая дала «порулить» десятилетнему сыну. Она заплатил за правонарушение три тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Малашкова разместила видеозапись, на которой ее ребенок управляет автомобилем под подсказки, в своем Instagram-аккаунте. Спустя время депутат удалила ролик, но было поздно.

В случившемся Малашкова обвинила своих подписчиков, которые «сдали» ее СМИ.

«Как так, депутат на пустой деревенской дороге дал покрутить руль своему 10-летнему сыну! Нужно срочно судить»,

— написала чиновница.

Она полагает, что ошиблась лишь тогда, когда выложила что-то на всеобщее обозрение и надо было быть «тише-тише».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посадившего за руль трехлетнего племянника петербуржца привлекли к ответственности.