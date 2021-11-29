Почти 600 петербуржцев помещены в реанимации из-за COVID и пневмоний

Почти 587 жителей Петербурга находятся в реанимации, подключены к ИВЛ — 296 горожан. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 ноября.

За минувшие сутки в стационары города с COVID-19 и пневмониями поступили 249 человек, были выписаны 120 человек. Всего на лечении находятся 6130 человек,.

Ковид-пациентов принимают 18 стационаров, развернуто 8149 коек, из которых 47,8% свободны. На амбулаторном лечении находятся 30 908 человек, на карантине — 3 429.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1 209 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ составило 273 964. Больше всего скончавшихся в Москве — 93, Петербурге — 66, Московской области – 58. В статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли еще 66 случаев.