Инвестиции в обрабатывающую промышленность Петербурга составили 70 млрд

За год инвестиции в обрабатывающую промышленность Санкт-Петербурга составили 70 миллиардов рублей. Таким образом, они выросли в 1,6 раз.

Инвестиции в обрабатывающую промышленность города за год выросли. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Самый высокий рост объемов выпуска зафиксирован в отраслях высокотехнологичного сектора промышленности, например, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, лекарств и материалов, применяемых в фармацевтике.

В городе также появилась мера поддержки — региональный инвестиционный проект. Так, в 2020 году Фонд развития промышленности города был докапитализирован на 1 млрд рублей, а в 2021 году — на 500 млн рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что промышленность Петербурга сохраняет высокие темпы роста. За прошедший январь-октябрь индекс промышленного производства составил 107,2%, что в два раза превышает средний показатель по всей России. Доля промышленного комплекса в формировании доходной части бюджетов всех уровней составляет 55%. В промышленной сфере Санкт-Петербурга заняты больше 360 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году на адресную инвестиционную программу планируют потратить 133,4 млрд рублей.