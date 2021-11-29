В Выборге легковушка наехала на женщину и уехала с места ДТП

В Выборге легковушка наехала на женщину и уехала с места ДТП
Пострадавшую забрала скорая помощь. Фото: Baltphoto

На данный момент подозреваемая в наезде найдена. Ей оказалась 51-летняя женщина.

В Выборге произошла жесткая авария, в результате которой пострадала 60-летняя пешеход. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент случился на проспекте Ленина у дома номер 21. По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль. После этого водитель скрылся с места происшествия, а сбитой потребовалась госпитализация.

Сейчас стало известно, что подозреваемая задержана – ей оказалась 51-летняя местная жительниц. Вскоре ей изберут меру пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти депутат, посадившего ребенка за руль, оштрафовали на 3 тыс. рублей.

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