Место, где есть все для вашего дома: «Кубатура» вновь бьет все рекорды

Центр мебели и интерьера «Кубатура» является крупнейшим в Европе. На площади в 150 тысяч м2 вы сможете купить: мебель различных категорий, производителей и ценовых сегментов, бытовую технику, сантехнику и мебель для ванных комнат, входные и межкомнатные двери, окна и комплектующие, декор, интерьер, отделочные материалы и многое другое. Ассортимент товаров представлен тысячами наименований.

Кубатура — объединяет в себе лучшие проекты города и страны в области дизайна и ремонта. Центр дает возможность приобрести в одном месте все необходимое для дома, квартиры и офиса и сделать выбор мебели и декора интересным для всей семьи. Каждый посетитель сможет на месте получить консультацию профессиональных дизайнеров, узнать о современных тенденциях и получить готовый дизайн-проект, для воплощения которого сразу же можно будет подобрать все материалы и товары.

Многие компании выбрали «Кубатуру», в качестве единственной площадки представления товаров. Среди множества производителей в «Кубатуре» открыты крупные флагманские магазины таких компаний, как: «Hoff», «Интерьерия», «М.Видео», «RBT», «Первая сантехника», «Галерея дверей», «Дверной квартал», «Домикс», «Мир света», «Аскона». Секции этих компаний занимают несколько тысяч квадратных метров.

Важным преимуществом «Кубатуры» является еще и то, что здесь регулярно проводятся выставки талантливых художников, фотографов и дизайнеров. Вы также сможете воспользоваться коворкингом и офисами на третьем этаже, где можно обсудить детали проекта вашего интерьера.

При входе с Бухарестской улицы установлен скелет динозавра в натуральную величину, разработанный известным скульптором Ярославом Левченко, основателем компании «Поликлетус».

Крупнейший в Европе центр мебели и интерьера «Кубатура» открылся в сентябре 2020-го и занимает более 7 га вдоль улицы Фучика со входами со стороны Будапештской и Бухарестской улиц. В пешей доступности – две станции метро: «Бухарестская» и «Международная». Общая площадь четырёхуровневого комплекса – 150 000 кв.м. Половину цокольного этажа занимает паркинг, а перед зданием организована открытая стоянка. Здесь комфортно могут разместиться более 900 автомобилей.