Двух бывших инспекторов ГИБДД в Петербурге отправили в колонию за взятки

Двух бывших инспекторов ГИБДД в Петербурге отправили в колонию за взятки
Двух бывших инспекторов ГИБДД в Петербурге отправили в колонию за взятки. Фото: pixabay

Петербургский суд огласил приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД, которые были замечены за взятничеством регистрации автомобилей вне очереди.

Двум бывшим инспекторам ГИБДД в Петербурге назначили 4 года колонии за взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Информируется, что 27 ноября 2019 года два инспектора получили 15 тысяч рублей за регистрационные действия с транспортным средством в первоочередном порядке. Уже позже стало ясно, что один из нарушителей получал мелкие взятки до шести тысяч рублей на протяжении всего 2020 года.

Суд признал обоих виновными в нарушении закона. Бывшим инспекторам назначено наказание в виде лишения свободы. Одному из правонарушителей приписали 4 года колонии, а другому — 4 года и 8 месяцев. Кроме того, в течение двух лет обоим нельзя занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за получения крупной взятки бывшего заместителя главы Красносельского района отправили в колонию строго режима.

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