Экс-заместитель главы Красносельского района отсидит 5 лет за взятку

Экс-заместитель главы Красносельского района отсидит 5 лет за взятку
Миронов отсидит в колонии пять лет. Фото: pixabay

Мужчину отправили в колонию строго режима из-за получения крупной взятки.

Бывший заместитель главы Красносельского района Алексей Миронов признан виновным в получении крупных взяток. Он отправится в колонию строгого режима на пять лет, а также должен выплатить штраф в размере 10 миллионов рублей. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд установил, что Миронов в 2019-2020 годах, действуя через посредника, получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в виде денег в размере более 9 млн рублей за подписание ряда документов.

Также Миронов получил взятки от представителей ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района № 2» и ООО «Строй-Сити» в размере 1,7 миллионов рублей и 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лужском районе полицейских взял взятку от пойманного с наркотиками.

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