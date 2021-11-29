Из Петербурга задержали два рейса

Из Петербурга задержали два рейса
В Пулково опаздывают с вылетом два самолета. Фото: Baltphoto

В понедельник, 29 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калуги и до Ижевска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Калуги, который обслуживает компания «Азимут». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:10, однако вылет сдвинули на 15:20.

Далее с опозданием вылетит рейс до Ижевска компании «Ижавиа». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 15:00, при этом самолет полетит лишь в 15:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что спасатели предупредили петербуржцев о сильном снеге и ветре во вторник.

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