Генеральным директором «СКА Арены» назначен Дмитрий Сватковский

Генеральным директором &#171;СКА Арены&#187; назначен Дмитрий Сватковский
Генеральным директором "СКА Арены" назначен Дмитрий Сватковский. Фото: er-gosduma.ru

Депутат Государственной думы, чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью, заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Сватковский назначен генеральным директором «СКА Арены».

Дмитрий Сватковский стал новым гендиректором «СКА Арены». Он будет контролировать очередную фазу строительства ледового дворца, а также готовить арену к мировому чемпионату по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена».

«В связи с переходом к новой фазе строительства, а также в связи с необходимостью подготовки арены к мировому турниру в компании проведены кадровые изменения», — отмечают в организации.

Ледовая арена проспекте Юрия Гагарина, 8, а также парк вокруг неё, строятся в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в январе 2020 года между правительством Петербурга и организацией ООО «СКА Арена».

В компании также подчеркнули, что новый гендиректор Дмитрий Сватковский обладает значительным руководящим опытом, особенно в области строительства и ввода в эксплуатацию сложных олимпийских объектов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького стал Владимир Кехман.

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