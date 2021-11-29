Сильный снегопад накроет Петербург с вечера 29 ноября

Сильный снегопад начнется в Северной столице вечером в понедельник и будет идти в течение всего вторника, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в ближайшие дни высота снежного покрова может увеличиться до 15-20 см. На фоне низких температур (-1…-6 градусов) город накроет снег.

Как сообщил ТАСС, синоптик отметил, что на дорогах и во дворах будет сложная обстановка. Водителям стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также следует быть осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура воздуха во вторник, 30 ноября, в ночное время составит -5…-7 градусов, днем столбики термометров покажут до -3…-5. Умеренный ветер будет дуть с северо-восток, севера, местами его порывы будут доходить до сильных. Об ухудшении погоды горожан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ.