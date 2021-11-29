В Петербурге почти 200 школьных классов учатся на «удаленке» из-за COVID

В Петербурге почти 200 школьных классов учатся на &#171;удаленке&#187; из-за COVID
Число классов на дистанционном обучении увеличилось. Фото: pixabay.com

Школы Северной столицы перевели на дистанционное обучение 189 классов из 85 учреждений в понедельник, 29 ноября.

Причиной таких мер стало распространение ОРВИ и выявление случаев коронавируса. Указанный показатель равен 0,9% от общего числа классов в городе.

Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию, по заявлению родителей на смешанный формат обучения переведён 3 651 учащийся.

Кроме того, из-за подъема сезонной заболеваемости в 12 дошкольных учреждениях города закрыты 15 групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 2021 на 2022 год в формате семейного образования обучаются 3 704 школьника. Большинство детей, которые учатся дома — это ученики начальной школы. Родители сами следят, как дети осваивают материал. Для учеников старших классов такая форма обучения именуется самообразованием.

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